May 5, 2025 7:30 AMClock
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السفير الروسي في طوكيو: روسيا قلقة من زيادة المناورات العسكرية المشتركة بين اليابان والقوات الأميركية

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