Apr 23, 2025 6:48 PMClock
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السفير الايراني من مقر السفارة البابوية في حريصا معزيا بالبابا فرنسيس: نقدر دفاعه عن الشعب الفلسطيني

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