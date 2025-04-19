أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني أن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذراً من الوقوع في فخ الأعداء.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن أماني كتب في تدوينة على منصة "إكس" نزع سلاح حزب الله: "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول. فبينما تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع الدول من تسليح وتعزيز جيوشها، وتضغط على دول أخرى بحجج مختلفة لتقليص أو تدمير ترساناتها".

وأضاف السفير الإيراني: "عندما تستسلم هذه الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسوريا".

وأشار أماني إلى أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية تدرك خطورة هذه المؤامرة وتهديدها لأمن شعوب المنطقة"، مؤكداً: "نحن نحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء. الحفاظ على الردع هو خط الدفاع الأول للسيادة والاستقلال ولا ينبغي تعريضه للخطر".