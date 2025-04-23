المركزية - أكد السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أنّ بلاده "تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون" في ما يخص ملف سلاح حزب الله، مشدداً في حديث إلى قناة "الجديد"، على أن إيران لا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني.

وفي ما يتعلق بحوادث "انفجار البيجر"، أوضح أماني أن "جهاز البيجر الذي انفجر كان موجوداً في مكتبي، والغرض منه كان التحذير من أي هجوم محتمل".

وعن استدعائه من قبل وزارة الخارجية اللبنانية على خلفية تغريداته حول ملف السلاح، أشار السفير الإيراني إلى أنه تبلغ الاستدعاء لكنه اعتذر عن الحضور اليوم، ولم يُحدّد له بعد موعد جديد.