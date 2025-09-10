Sep 10, 2025 9:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السفير الإيراني في مصر مجتبى فردوسي بور لسكاي نيوز عربية: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية غير مرتبط بالمفاوضات المباشرة مع واشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o