Apr 19, 2025 10:11 AMClock
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السفير الإيراني في لبنان: نزع سلاح حزب الله مؤامرة ومرفوض، وندرك خطورة نزعه ونعتبره تحركًا لإضعاف قوة الردع·

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