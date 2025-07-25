Jul 25, 2025 8:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السفير الأميركي لدى إسرائيل: ماكرون أعلن بشكل أحادي الجانب عن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يحدد مكانها ويمكنني الآن أن أكشف حصرياً أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية لقيام الدولة الفلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o