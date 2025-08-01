Aug 1, 2025 1:58 PMClock
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السفير الأميركي لدى إسرائيل: قدّمنا أكثر من 100 مليون وجبة خلال شهرين في غزة

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