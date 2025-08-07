Aug 7, 2025 6:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السفير الأميركي لدى إسرائيل: الرئيس ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها بشأن غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o