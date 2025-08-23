8:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السفير الأميركي في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بأنها "فاسدة وتفتقر للكفاءة" بعد إعلانها عن تفشي المجاعة في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o