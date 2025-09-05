Sep 5, 2025 3:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السفير الأميركي في إسرائيل: الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل عدم فرض السيادة بالضفة ولن تملي عليها ما تفعل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o