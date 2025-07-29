أعلن مرشح الرئيس الأميركي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى أمام لجنه العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنه إذا تمت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنه سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان إستعادة سيادة لبنان بشكل كامل. وشدد على أن "نزع سلاح حزب الله ليس اختيارياً ولكنه ضروري ووقت العمل هو الآن".

كما أعلن عيسى عن تخليه عن جنسيته اللبنانية وقال "دعوني أكون واضحاً فإن التزامي بهذه المهمة وخدمة الولايات المتحدة مطلق. ولتفادي أي تضارب في المصالح وللبرهان بأن ولائي هو بالكامل للولايات المتحدة الأميركية فقد تخليت إرادياً عن جنسيتي اللبنانية وهذا القرار لم يكن سهلاً ولم اتخذه فقط تقيداً بالقانون ولكن كشهادة شخصية لواجبي في خدمة الشعب الأميركي ووضع مصالح الولايات المتحدة فوق كل شيء آخر".

ورداً على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي شبه عيسى حزب الله بالدب المجروح الذي ما زال بإمكانه أن يؤذي. وقال إن “حزب الله يحاول أن يربح وقتاً لأن الإنتخابات النيابية ستجري العام المقبل ويخشى أن يخسر في هذه الإنتخابات إذا تخلى عن سلاحه. وثانياً لأن حزب الله ليس هو من يقرر ولكن إيران هي من تقرر ذلك. وولاؤه ليس أبداً للبنان ولكن دائماً لإيران وإيران لا يهمها ماذا يحصل للشعب اللبناني”. وأضاف عيسى أن “حزب الله يعلم أنه إذا لم يسلم السلاح فإن شيئاً ما سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل ولكن شيئاً ما يجب أن يحصل”. وختم عيسى “أسمع في الأخبار أن الحكومة اللبنانية قد تجتمع قريباً وتتخذ قراراً حول جدول زمني معين لنزع السلاح. وهذا قد يخلق ضغطاً على أمل أن يحل المشكلة. ولكن يجب على الحزب أن يذهب وينزع سلاحه لجلب نوع من الأمل للبنان”.

ميشال غندور