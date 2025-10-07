ألقت المندوبة الدائمة لبعثة لبنان لدى اليونيسكو هند درويش كلمة لبنان في الدورة الثانية والعشرون بعد المئتين للمجلس التنفيذي لليونسكو. قالت فيها :"اسمحوا لي، في البداية، أن أعبّر عن خالص تهانيّ في اليوم الثاني لأعمال هذه الدورة الثانية والعشرين بعد المئتين للمجلس التنفيذي، وأن أحيّي الطريقة النموذجية التي تسيّرون بها هذه الجلسات، في إطار من الحوار البنّاء الذي يجسّد روح الأونسكو".

أضافت :"وفي هذا السياق، لا يسع لبنان إلا أن يعبّر عن ارتياحه لانتخاب المدير العام الجديد السيد خالد العناني، الحدث الذي يحمل رسالة استثنائية، في هذه الأوقات المليئة بالانقسام والأزمات العالمية.

إنّ هذا الانتخاب يعيد احياء روح الأونسكو، تلك المنظمة العالمية المنفتحة على جميع الأمم والشعوب، والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل والأمل المشترك".

وأكدت درويش "أنّ لبنان ينضمّ بالكامل إلى البيان الذي ألقته سلطنة عُمان باسم المجموعة العربية، وإلى مبدأ التضامن الواجب بين الدول الأعضاء"، وقالت :" ويظلّ لبنان متمسكًا بالمبادرة العربية للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في القمة العربية في بيروت عام 2002، ولا سيما في ظل استمرار احتلال خمس نقاط في جنوب لبنان".

وتابعت :" وبعد ما مرّ به لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وانفجار مدمّر أودى بجزء من العاصمة، وحربٍ مروّعة، فإننا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى دعم الأونسكو والدول الأعضاء فيها".

وتوجهت درويش بالشكر إلى "الدول التي ساهمت في تمويل الحساب الفرعي الخاص بتنفيذ خطة عمل الأونسكو، وكذلك في صندوق الطوارئ لحماية التراث"، داعية جميع الدول الأعضاء إلى "مواصلة هذا الدعم الحيوي لبلادي".

وخاطبت السفيرة درويش "لسيدة الرئيسة": "يدعو لبنان بإلحاح إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلى التنفيذ الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في لبنان كما في سائر أنحاء الشرق الأوسط".

وختمت :"لقد حان الوقت ليتوقف العنف.وحان الوقت لإحلال سلام عادل ودائم".