Jul 19, 2025 9:33 PMClock
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السفيرة الأميركية ليزا جونسون من مهرجانات الارز الدولية: لبنان بلد جميل ولكنّ الحالة معقّدة ولدينا كلّ الثقة بالحكومة وعلى اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم

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