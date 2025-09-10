اعلنت السفارة الفرنسية في بيان، ان "وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، استلمت اليوم التقرير الاستراتيجي حول تحديث هيكلية وزارة البيئة الذي، أُنيط إعداده بالخبير الفرنسي في المفتشية العامة للبيئة والتنمية المستدامة IGEED فابيان بالول، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

ويتضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات لإصلاح وزارة البيئة اللبنانية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ سياسات مناخية وبيئية أكثر طموحًا.

وبناءً على طلب الوزيرة الزين ، قامت السفارة الفرنسية في لبنان بتجيير مهمة دعم فني لصالح وزارة البيئة، بهدف مرافقة جهودها في إعادة هيكلة الوزارة. وتأتي هذه المبادرة في سياق مصيري لتعزيز الانتقال البيئي في لبنان، بما يتماشى مع التحديات المناخية والبيئية التي يواجهها البلد.

ويطرح التقرير المُقدَّم للوزيرة 3 سيناريوهات لإعادة تنظيم هيكلية الوزارة، من شأنها تعزيز قدراتها التنفيذية، لا سيّما من خلال إنشاء مديرية عامة تُعنى بشؤون المناخ ضمن الوزارة. كما يشدّد التقرير على الشروط الأساسية لنجاح عملية الإصلاح والهيكلة، كضرورة عصرنة الإجراءات، وتطوير الكفاءات المهنية للعاملين، إضافة إلى الحاجة المُلِحّة لتحديث الوزارة عبر زيادة عدد الموظفين وتوسيع طاقمها الإداري.

,يُجسّد هذا التعاون في تبادل الخبرات دعم فرنسا للجهود الإصلاحية الإدارية التي يبذلها لبنان للنهوض بمؤسساته نحو خدمة الشعب اللبناني والمنفعة العامة. كما يعكس تبادل الخبرات هذا حيوية التعاون الفرنسي–اللبناني في مجال حماية البيئة.

ويُعدّ مشروع الإصلاح الذي أطلقته وزيرة البيئة، مصحوبًا بالزخم السياسي الداعم والمساندة التقنية المطلوبة، نموذجًا يُحتذى به في تحديث الإدارة العامة اللبنانية، وفرصة لتعزيز الدور المحوري لوزارة البيئة ضمن السياسات العامة الوطنية".