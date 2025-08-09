Aug 9, 2025 7:36 PMClock
أبرز الأحداث
السفارة الفرنسية في لبنان: ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد جنود من الجيش اللبناني خلال أداء مهامهم في جنوب لبنان ، تتقدم فرنسا بأحر التعازي لذويهم، وتقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة

