Apr 25, 2025 3:31 PMClock
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السفارة الصينية في واشنطن: لم تجر أي محادثات مع إدارة ترمب بشأن الرسوم الجمركية ويجب عليها الكف عن الإرباك

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