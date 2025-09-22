اعلنت القنصلية الصينية في بيان، انه "ابتداءً من 25 أيلول 2025، ستستأنف السفارة الصينية في لبنان خدماتها القنصلية، بما في ذلك: إصدار جوازات السفر، إصدار التأشيرات، التوثيق، التصديق القنصلي، تسجيل الزواج، والشهادات القنصلية.



لتقديم طلب تأشيرة، يُرجى تعبئة النموذج الإلكتروني على الرابط: http://cova.cs.mfa.gov.cn



على حاملي جوازات السفر العادية تقديم طلباتهم في مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في بيروت. أما حاملو جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، أو المتقدمون للحصول على تأشيرات دبلوماسية أو مجاملة أو تأشيرات رسمية صينية، بالإضافة إلى الراغبين في الحصول على جواز سفر، توثيق، تصديق قنصلي، تسجيل الزواج، أو شهادة القنصلية، فيُرجى تقديم طلباتهم مباشرةً إلى السفارة.



للمزيد من المعلومات حول متطلبات ورسوم التقديم، يُرجى مراجعة قسم الخدمات القنصلية على موقع السفارة الإلكتروني:

https://lb.china-embassy.gov.cn/eng/qwls/



وخلال فترة الاستئناف الأولي للخدمات، قد يكون هناك عدد كبير من المتقدمين في الموقع خلال ساعات الذروة. يُنصح بترتيب الوقت بشكل معقول وتقديم الطلبات في أوقات مختلفة.

مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في بيروت

العنوان: بيروت، منطقة فردان، شارع كونكورد، مبنى كونكورد، الطابق الخامس

وقت تقديم الطلبات: من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة ٨:٠٠ صباحًا حتى ٣:٠٠ ظهرًا باستثناء أيام العطل الرسمية.

التقديم السريع والعاجل من الساعة ٨:٠٠ صباحًا حتى ١٢:٠٠ ظهرًا فقط

وقت الاستلام: من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة ٨:٠٠ صباحًا حتى ٤:٠٠ عصرًا باستثناء أيام العطل الرسمية

الهاتف: 009611743012 / 009611743019

البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإلكتروني: https://www.visaforchina.cn

القسم القنصلي في السفارة الصينية في لبنان:

العنوان: بيروت، الرملة البيضاء، 72 شارع نقولا إبراهيم سرسق

ساعات العمل: من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا باستثناء أيام العطل الرسمية

البريد الإلكتروني: [email protected]

للاستفسارات: 009611850315 تحويلة 801 أو 852

فاكس: 009611850316".