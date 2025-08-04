Aug 4, 2025 11:29 AMClock
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السفارة البريطانية في بيروت في ذكرى 4 آب: علمُنا اليوم منكّس إحياءً لذكرى مأساة انفجار مرفأ بيروت وعائلات الضحايا تستحق العدالة والمحاسبة وكشف الحقيقة

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