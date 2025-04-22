Apr 22, 2025 10:00 PMClock
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السفارة البابوية في لبنان تعلن فتح سجل التعازي بالبابا فرنسيس

أعلنت السفارة البابوية في لبنان فتح سجل التعازي بالبابا فرنسيس من الأربعاء 23 الحالي الى السبت 26 منه، بمقرها في حريصا.

وقالت في بيان: “ببالغ الأسى والحزن المفعم بالرجاء في القيامة تنقل السفارة الرسولية في لبنان الى وسائل الاعلام المختلفة الخبر الحزين برحيل قداسة البابا فرنسيس من هذا العالم الى بيت الأب السماوي، بعد 12 سنة من الحبرية على كرسي القديس بطرس”.

وأضافت: سيفتح سجل التعازي في الكرسي الرسولي في حاريصا، من الأربعاء 23 الى السبت 26 نيسان 2025، من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء”.

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