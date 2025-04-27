Apr 27, 2025 8:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السفارة الايرانية في بيروت: ندين بشدة العدوان الذي طال الضاحية الجنوبية ونعتبره انعكاسًا لطبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على العدوان والإجرام

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o