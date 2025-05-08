May 8, 2025 5:20 PMClock
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السفارة الإيرانية في لبنان تندد بالهجمات الإسرائيلية: انتهاك صارخ للقرارات الدولية

دانت السفارة الإيرانية في بيروت،  هجمات "العدو" الاسرائيلي على جنوب لبنان، ووصفتها بانتهاك صارخ للقرارات الدولية.

وكتبت السفارة في منشور لها على منصة اكس: “في تحدٍّ سافر لكل القرارات والاتفاقيات الدولية، يواصل الكيان الإسرائيلي نهجه القائم على نشر الفوضى والدمار في محيطه، وهو سلوك لطالما طبع مسيرته منذ نشأته المشؤومة”.

واضافت: “تأتي الاعتداءات المتكررة على لبنان والتي طالت مؤخرًا مناطق في الجنوب مستهدفة أمن المدنيين واستقرار البلاد، لتؤكد مجدّدًا الطبيعة العدوانية لهذا الكيان واستخفافه بما يُسمى ‘المجتمع الدولي”.

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