Jul 19, 2025 10:58 PMClock
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السفارة الأميركية في دمشق: المبعوث الأميركي توم براك التقى مظلوم عبدي وبحث معه الحاجة لخطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار في سوريا

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