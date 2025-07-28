Jul 28, 2025 2:10 PMClock
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السفارة الأميركية في بغداد: نتقدّم بالتعازي لعوائل الضحايا الذين قُتلوا على يد “كتائب حزب الله” في هجوم إرهابي شنّته إحدى مجموعات الحشد الشعبي في 27 تموز داخل وزارة الزراعة ببغداد

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