May 7, 2025 8:01 AMClock
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السفارة الأميركية في باكستان: ننصح مواطنينا بمغادرة مناطق الصراع النشط إذا أمكن بأمان أو البقاء في أماكنهم

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