Jul 15, 2025 10:30 AMClock
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السفارة الأميركية في إسرائيل: قد نمنع الموظفين وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة بسبب الأحداث

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