May 7, 2025 9:05 AMClock
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السفارة الأميركية بالسودان: الولايات المتحدة تدين هجمات المسيّرات التي يقال إن قوات الدعم نفذتها بأنحاء البلاد

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