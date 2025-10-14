7:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السعودية والجزائر توقعان عقداً لاستكشاف واستغلال المحروقات باستثمارات تبلغ 5.4 مليارات دولار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o