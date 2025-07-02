Jul 2, 2025 8:20 PMClock
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السعودية تدين تصريحات إسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية

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