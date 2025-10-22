Oct 22, 2025 9:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

السعودية تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لتعديات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o