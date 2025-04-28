كتب النائب راجي السعد عبر حسابه على منصة “أكس”: “قبل أسبوع من الانتخابات البلدية في بيروت وفي مدن وبلدات جبل لبنان، أدعو الجميع الى التحلي بالروح الرياضية والتأكيد أننا جميعاً أبناء هذا البلد والبلدات والقرى وسنبقى معاً يعد الانتخابات كما قبلها. ولذلك أدعو الجميع الى خوض هذا الاستحقاق الديمقراطي بكل محبة وتعاون لخدمة بلداتنا وإنمائها، لأن الانتخابات تنتهي ونبقى نحن وأهلنا وأقاربنا وجيراننا في علاقة يومية تفترض كل الاحترام والحفاظ على اللياقات والعلاقات الاجتماعية ومبروك سلفاً للفائزين عسى أن يقوموا بالمطلوب منهم وألا تبقى الشعارات التي رفعوها للاستهلاك الانتخابي حصرًا”.