أكّدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنّ حوكمة قطاع النفايات واستراتيجيته وكل ما تعلق بالتشريعات من صلاحيات وزارة البيئة ونقوم بما يلزم ولا قرار للوزارة في ملف المطامر وأن لا إصلاحات بديلة في بضعة أشهر فحسب.

في سياق متصل، أشارت في حديث للـ "lbci" إلى أنّ ملف حصرية السلاح يُعرض باستفزاز أي باستخدام تعبير "نزع" من بعض الجهات.

وأعربت عن اعتقادها بأنّ "القطوع الكبير" داخليًا مرّ فلا حلّ في العنف والقوة.

وقالت: "لبنان يبدو أنّه فعلًا البلد الأخير الذي قد يتجه إلى السلام مع إسرائيل خصوصًا بوجود نتنياهو على رأس السلطة وبعد كل هذه الإبادات".

وأضافت: "أنّ ورقة تسليم السلاح كانت بمثابة ورقة استسلام".

أمّا عن تحرّك الحكومة في موضوع الضربة على المصيلح، فرأت الزين أنّه "خلط الدم بالدم" أي تضرر المسيحيين أيضا فكان استهدافًا قويًا من 12 ضربة.

وأوضحت أنّ لبنان لم يُدع لحضور اتفاق القاهرة.