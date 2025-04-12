أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين أنها طرحت في اجتماع لجنة البيئة النيابية، التي انعقدت برئاسة النائب غياث يزبك، توجهاتها في ما يخص تعديل أو استحداث تشريعات تتعلق بعمل وزارة البيئة، وفي طليعتها الإصلاحات البنيوية من تصحيح المسار الإداري، وتحديث الهيكلية وتوصيف محدّث للوظائف قبل الوصول الى ملء الشواغر، وتحديث البنى التحتية المعلوماتية والتحوّل الرقمي المؤسساتي.

وقالت في تصريح: "إن الاجتماع تناول الإجراءات والخطوات التي نتخذها في وزارة البيئة في مجالات عدة، منها ملف ردميات الحرب، تقييم شامل لأثر العدوان الإسرائيلي على البيئة، مراقبة تلوّث الهواء، النفايات، والصرف الصحي"، مشيرة الى أن "نقاشاً جرى مع النواب حول تفعيل العمل التشاركي بين اللجنة والوزارة، بالإضافة إلى استيضاحات حول ملف المدينة الصناعية في بصرما والمشروع العسكري في مدينة صور".

وختمت: "تم الإتفاق على عقد جلسات دورية تخصص لكل محور بيئي بكافة تفاصيله".