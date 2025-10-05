أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين في حديث لـ"الجديد" أن "لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دون كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة".

وقالت: "الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني".

وتابعت الزين: ""البلد مش ناقصه يكفي تعطيل الجلسات التشريعية" وعلى مجلس الوزراء دوزنة النقاش بما بحفط ماء الوجه لكل الأطراف".

وكشفت الزين في حديثها لـ"الجديد" عن أن "هناك توجهًا للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم".