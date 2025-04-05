Apr 5, 2025 1:47 PMClock
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الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى أمام الدولار وسط تصاعد حدة التوتر مع واشنطن

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