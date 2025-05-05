May 5, 2025 10:13 PMClock
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الرياضي يفوز على بيروت بنتيجة 93-53 ويتقدم 1-0 في السلسلة نصف النهائية لبطولة لبنان للسيدات بكرة السلة

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