أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"الحدث" أن الرد اللبناني على ورقة برّاك شبه منجز، غير أن هناك "نقطتين عالقتين في الرد، وهما: الضمانات، وإعادة الإعمار".

وأشارت المصادر إلى أن "الورقة اللبنانية في الرد على برّاك تشمل ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى".

كما نقلت "الحدث" عن مصادر بأن الجانب اللبناني أدخل تعديلات على رده الرسمي بعد كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم.

وبأن رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك بات جاهزا وسيسلمه الرئيس عون صباح الغد.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ”الجديد”، أن “الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى المبعوث الأميركي توم برّاك الذي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان”.

وأكدت أن “حزب الله غير موافق على مضمون الرد اللبناني على ورقة برّاك، في حين أن الموقف الرسمي اللبناني يسعى الى التوازن بين موقف الدولة وموقف حزب الله”.

على الصعيد ذاته، أفادت مصادر رئاسية رداً على الانتقادات، بأن “الورقة لبنانية مية بالمية”، وتابعت “هي تؤمن كل الضمانات والتطمينات لكل اللبنانيين لجهة العدوانية الإسرائيلية، والورقة ستؤكد على العلاقات الممتازة والسوية مع سوريا ضمن السيادة والتعاون اضافة الى الشق المتعلق بإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وأوضحت معلومات “الجديد”، أن “الأمير يزيد بن فرحان حاول خلال زيارته التي سبقت زيارة برّاك نزع فتيل التصعيد ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة كبيرة، ولا صحة لما تم ترويجه عن أن الأمير يزيد بن فرحان وضع “فيتوات” على قوى أو شخصيات سياسية والهدف من زيارته خلق مناخ توافقي يدفع بالاستحقاقات اللبنانية نحو التهدئة لا التأزيم”.

10 بنود:

وبحسب معلومات الجديد فان الرد اللبناني ينص على 10 بندا :



- اولا التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701 ،

- ثانيا أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني،

- ثالثا تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة،

- رابعا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بـ إعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين.

- خامسا التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701:

- سادسا تفعيل “لجنة الميكانيزم” ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية.

- سابعا يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية،

- ثامنا التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

- تاسعا المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.

- عاشرا أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701