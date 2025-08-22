أفادت معلومات قناة “الجديد”، بأنّه “الرد الإسرائيلي على ورقة الموفد الأميركي ​توم براك​ إسقاط للورقة، إذ أن الرد جاء بالموافقة على بعض بنودها ورفض بعضها الآخر بشكل يسقط الورقة في خلاصة المفاوضات”.

وأضافت: “ما وافق عليه الجانب الاسرائيلي “مبدئيًا” هو وقف تدريجي للغارات والاغتيالات اضافة الى الانسحاب التدريجي من بعض النقاط المحتلة والانتهاء من ملف الاسرى، لكن الإسرائيلي طلب ان يكون الشريط الحدودي من القرى المدمرة غير آهل بالسكان على ان تكون المنطقة اقتصادية بمعنى إنشاء معامل ومصانع تابعة للدولة اللبنانية، وتكون فاصلة بين القرى اللبنانية المأهولة والجانب الاسرائيلي، بمعنى اخر ان تكون المنطقة العازلة صناعية وخالية من السكان”.

وأشارت معلومات القناة إلى أنّ “التوغلات الاسرائيلية على الحدود وفي المناطق المحتلة تصب في اطار تكريس هذه المنطقة العازلة”.

وقد نفت مصادر سياسية مطلعة ما يتردد عن تلقي لبنان ردا اسرائيليا يتضمن السيطرة على بعض القرى الحدودية.

وأكدت مصادر دبلوماسية للجديد أن “باراك طالب في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من عدد من النقاط من الجنوب اللبناني، وذلك دفعا لقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح ودفعا للعمل وفق تزامن الخطوات”.

وكان موقع أكسيوس قد كشف أمس أنّ الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص ضرباتها على لبنان بعد قرار نزع سلاح حزب الله، كما أنها تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود الإسرائيلية.