المركزية - استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا طرابلس، وفدا من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) – وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتنظيم الهجرة الآمنة والمنظمة – وذلك في إطار التنسيق المستمر بين المنظمة والسلطات الرسمية اللبنانية لتسهيل العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، ضمن خطة شاملة تحظى بدعم الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، عرض الوفد تفاصيل الخطة الموضوعة، التي تهدف إلى تنظيم عمليات العودة بشكل طوعي وإنساني، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية اللبنانية المختصة.

كما تم البحث في إمكانية تحديد مواقع في مدينة طرابلس لتكون نقاط تجمع مؤقتة للراغبين في العودة، قبل انطلاق القوافل باتجاه الحدود اللبنانية السورية.

وأشار الوفد إلى "أن خطة العودة تشمل تغطية كاملة للأعمال اللوجستية، من نقل اللاجئين إلى الحدود وتجهيز القوافل، وصولا إلى استقبالهم من قبل فريق مختص تابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع السلطات المحلية السورية، ما يضمن عملية انتقال آمنة ومنظمة".

من جهتها، رحبت المحافظ الرافعي بهذه المبادرة، مؤكدة "الاستعداد الكامل للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الخطة"، مشددة على "أهمية هذه الخطوة في معالجة ملف النزوح بما يراعي كرامة الإنسان ويحترم القوانين اللبنانية والمواثيق الدولية".