المركزية - استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا طرابلس، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس، يرافقه المحامي هادي فجلون.

وقدم المطران كرياكوس التهاني للرافعي لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة في المحافظة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في خدمة طرابلس والشمال.

وتناول اللقاء قضايا تهم أبناء المنطقة، ولا سيما التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المدينة في ظل الظروف الراهنة، وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والروحية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحصين المجتمع.

من جهتها، شكرت الرافعي المطران كرياكوس على زيارته، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل بروح الانفتاح والتعاون مع جميع القيادات الروحية والفاعليات، لما فيه مصلحة ابناء طرابلس والشمال.