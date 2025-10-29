المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من بلدة زوق مصبح، ضم رئيس البلدية إيلي صابر وأعضاء المجلس البلدي والمختارين أديب خليل وجوزيف مهنا والآباء الكهنة خادم رعية مار شربل أدونيس ايمانويل يونس وخادم رعية سيدة الوردية الاب روجيه راجحة، في زيارة شكر لترؤسه قداس عيد سيدة الوردية في زوق مصبح، تزامنا مع الذكرى الخمسين لتعيينه في الكنيسة يوم كان راهبا.

وشدد الوفد خلال اللقاء، على "أهمية بقاء زوق مصبح موحّدة تحت اسمها الجامع رعايا الزوق"، مؤكدا أنهم "ما زالوا يعملون كجماعة واحدة تجمعهم روح الخدمة والمحبة".

وأشار رئيس البلدية الى التعاون القائم بين المجلس البلدي والكهنة استعدادا لزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر التاريخية إلى لبنان.

من جهته، ثمن الراعي "هذه الوحدة المثمرة بين رعايا زوق مصبح والبلدية"، منوها بـ"روح التعاون التي تترجم الإيمان بالعمل المشترك والخدمة المتبادلة"، مثنيا على "الجهود المبذولة في سبيل إنماء البلدة وتعزيز رسالتها الكنسية".