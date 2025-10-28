المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس "لقاء الهوية والسيادة" الوزير السابق يوسف سلامه الذي قال بعد اللقاء:"كلنا يعلم أنّ بكركي لعبت دورًا تأسيسيًّا في تحصين الكيان اللبناني ودورًا محوريًّا في ولادة دولة لبنان الكبير، ملتزمة ثقافة الحياة المشتركة بين مختلف الطوائف، متحديةً حواجز نفسية ارتفعت مداميكها على مدى عقود، مراهنة على إنسانيةٍ تجمع وهُويّة توحّد. ولأنّ لبنان يمرّ بمرحلة مصيرية ترتسم فيها معالم الشرق الأوسط الجديد ، ويخضع لولادة قيصرية وفق معايير وتوازنات جديدة، ولأنّ الحالة الهستيرية التي يعيشها اليوم لا يمكن تجاوزها إلا بالرضوخ لمنطق المفاوضات، ولأنه يُستحسن أن تكون نقطة الانطلاق في المفاوضات المنوي إجراءها اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل سنة ١٩٤٩ والتي أُقِرّت بعد مفاوضات مباشرة بين البلدين،ولأنّ استكمالها اليوم مراعاةً لموازين القوى ومتطلبات هذا الزمن واجب لتعود الحياة إلى لبنان، فيتمكّن من التموضع في حيادٍ يُحصّن رسالته، ويُعيد له دورَه الريادي في مواكبة الحداثة".

وأكد انه "بعدما ثبت تردّد الدولة في حسم خياراتها، ولأنّ المطلوب حسم الخيارات بسرعة وتنفيذها، تمنيّت على غبطته أن يستنهض التاريخ ويتحرّك بمسؤولية أبوية لهذا الوطن، متجاوزًا ضوابط نصٍّ تنكّر له واضعوه، فعند غياب الوكيل يحضر الأصيل ويحسم، وخصوصا إذا كان المطلوب، إنقاذ حياة وطن من الاحتضار"، لافتا الى ان "القدر شاء أن يُعيد التاريخ نفسه، وأن يكون لبكركي دورٌ في إعادة صياغة لبنان الجديد وفي صناعة السلام وفي تكريس هُويّة لبنان وحمايتها كي تتفاعل برُقي مع مستقبل المنطقة وموازينها الجديدة".

وختم:"أكرّر،مع غياب الدولة صاحبة الوكالة الحصرية بحماية لبنان أو تغييبها، على مَن أُعطي مجد لبنان الا يتخاذل ويتصرّف، وكلي أمل بأن يُقدم قبل فوات الأوان".

وظهرا ، عرض الراعي الاوضاع، مع رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد الذي نوه بـ"مواقف البطريرك الوطنية الجامعة والجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على لبنان واستقراره".

وأطلع نكد الراعي على "الاستقرار الكهربائي الذي تنعم به مدينة زحلة و١٦ بلدة مجاورة بمعدل ٢٤ ساعة يوميا وبوفر يتخطى الـ٣٠ بالمئة عن بقية المناطق".

من جهته، أثنى الراعي على "عمل مؤسسة كهرباء زحلة"، متمنيا "أن ينسحب هذا الواقع على مستوى كل المناطق اللبنانية".

وقد استبقى البطريرك الراعي نكد إلى مائدة بكركي.

ومن زوار الصرح ايضا رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض.