المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر البطريركَ مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة وذلك في المقر البطريركي في البلمند. وحضر اللقاء المطران إلياس نصار المعاون البطريركي للشؤون الراعوية والإدارية والأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير سيدة البلمند البطريركي.

ونقل البطريرك الراعي إلى البطريرك يوحنا العاشر تعازي الكنيسة المارونية بشهداء كنيسة مار الياس دويلعة واستنكارها لهذه المجزرة. كما وجرى خلال اللقاء استعراض للوضع العام ولما تشهده المنطقة من تطورات لها انعكاساتها على الواقع المسيحي والمجتمعي في سائر البلدان.