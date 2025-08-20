Aug 20, 2025 2:58 PMClock
أخبار محلية
الراعي يعرض وبطريرك كنيسة المشرق الاشورية أوضاع المسيحيين

المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الديمان، قائد الدرك العميد جان عواد وعرض معه الأوضاع الأمنية.

ووضع العميد عواد البطريرك في صورة استراتيجية قيادة الدرك الجديدة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها في المناطق اللبنانية كافة، طالبا بركة  البطريرك للمساعدة في اتمام مهامه.

بدوره، البطريرك الراعي تمنى للعميد عواد التوفيق في مهامه الجديدة. واثنى على "الاستراتيجية التي يعدها و على دور الدرك في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة" .

ومن زوار الراعي :بطريرك كنيسة المشرق الاشورية مار أوا روئيل الثاني والعشرين، في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصار وكان عر لأوضاع المسيحيين في العراق والمشرق العربي وتأكيد على ضرورة دعمهم وتثبيتهم في ارضهم، فالبروفيسور جورج لبكي ، جورج العنداري ووفد من رؤساء بلديات الضنية.

