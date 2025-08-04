استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وزير الزراعة الدكتور نزار هاني يرافقه المستشاران فادي غانم ومازن الحلواني بحضور النائب البطريركي العام على الجبة وزغرتا المطران جوزيف النفاع والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا وعضو المجلس الاقتصادي ناصيف واكيم .

وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع الزراعية ومعاناة المزارعين. وأطلع الوزير هاني البطريرك الراعي على المشاريع التي تقوم بها الوزارة لتعزيز وتطوير الانتاج الزراعي واثنى على متابعة القييمين على الاراضي الزراعية الخاصة بالبطريركية لجهة الاعتناء بها وتطوير انتاجها وقدم للراعي هدية تتضمن مجموعة من المنتوجات الزراعية التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحسين انتاجها لتتلاءم مع متطلبات الاسواق المحلية والعالمية.

ونقل المطران النفاع والخوري الآغا للوزير هاني معاناة المزارعين وبخاصة مزارعي التفاح الذين يعولون كل عام على تصريف انتاجهم وسبل تأمين الاسمدة والمبيدات الضرورية الصالحة التي تساعد على المواسم وتأمين اسواق خارجية لتصدير مواسمهم مورد رزقهم الوحيد.بدوره البطريرك الراعي اثنى على عمل الوزارة والمشاريع التي تقوم بها، متمنيا الوقوف دائما الى جانب المزارع لمساعدته في الحفاظ على ارضه وتطوير وتحديث انتاجه الزراعي ،كما اكد على ضرورة المساعدة في ايجاد اسواق لتصدير التفاح الى الخارج والحد من كساد المواسم .