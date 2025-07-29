المركزية - عادت الحياة الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، مع عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معافى وبصحة جيدة، بعد الوعكة الصحية التي اصيب بها واستدعت دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوص.

وقد عرض الراعي مع زواره الذين تمنوا له دوام الصحة، شؤونا كنسية ورعوية، والتقى صباحا مدير جامعة سيدة اللويزة في الشمال الاب فرنسوا عقل، يرافقه مسؤول مكتب القبول والعلاقات العامة ريمون الخوري وعرض معهما اوضاع الجامعة في الشمال .

ثم استقبل رئيس مؤسسة الاب بولس الفغالي د. دجو خوري ، والاب د. ارموندو خوري ولودي رزق ، الذين تمنوا له دوام الصحة، وعرضوا معه نشاطات المؤسسة واهتمامها بالتراث السرياني الماروني، وسبل نشره في الولايات المتحدة على يد الاب ارموندو.

كما التقى وفداً من القائمين على مشروع فيلم عن الفنيقيين ، ضمّ الأب المخرج جوني سابا المنتج المحلي للفيلم، المخرج العالمي أوسكار الزغبي، مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الفيلم الإعلامية لور سليمان صعب والفنان والشاعر رودي رحمة.

وجرى خلال اللقاء عرض مفصّل للتحضيرات الجارية لإنتاج الفيلم، "الذي يتم بالتعاون مع هوليوود، ويُصوَّر على الشاطئ اللبناني، في خطوة تهدف إلى إبراز الأهمية الحضارية والتاريخية للبنان وتسليط الضوء على إرثه الفينيقي العريق".

وأعطى البطريرك الراعي بركته للوفد، مباركًا هذا المشروع الثقافي الضخم، ومؤكدًا "أهمية توظيف الفن الهادف في إبراز وجه لبنان المشرق".

اثر اللقاء أشار سابا إلى أن "زيارة الوفد البطريرك الراعي تأتي في إطار جولة تشمل رؤساء الطوائف والوزراء المعنيين، لأخذ بركتهم ودعمهم المعنوي للمشروع"، وأعلن أن "الفيلم سيُطلق رسميًا خلال مؤتمر صحافي يُعقد في شهر أيلول المقبل"، لافتا إلى أن "كلفة الإنتاج تُقدَّر بـ71 مليون دولار، وأن طاقم العمل سيضم نحو 600 شخص من اللبنانيين والأميركيين والبريطانيين".

من جهته، شدد الزغبي على "أهمية هذا العمل في خلق فرص عمل للشباب اللبناني، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الثقافي والسياحي، من خلال الترويج للمواقع الأثرية اللبنانية وعرضها على المنصة الرقمية الخاصة بالفيلم، الذي يُتوقّع أن يلقى صدى عالميًا واسعًا".

كذلك استقبل الراعي، بعد لقاء تنشئة ، وفد اقليم كاريتاس الجبة برئاسة الدكتور ايليا ايليا الذي "تمنى للبطريرك دوام الصحة"، شاكرا له "رعايته الأبوية للقاء السنوي الذي نظمه الاقليم في حديقة البطاركة"، طالبا "بركته الأبوية لمتابعة مسيرة كاريتاس الانسانية والتمكن من مساعدة الاهالي على تخطي المرحلة الصعبة التي يمرون بها جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ". واشار الى ان "القداس السنوي لكاريتاس هذا الصيف في الديمان قد حدد يوم الأحد 17 أب المقبل".

وظهرا التقى الراعي رئيس رابطة سيدة ايليج فادي الشاماتي واعضاء الرابطة الذين قدموا له الدعوة لرعاية وترؤس القداس السنوي الذي يقام في دير سيدة ايليج في 14 ايلول المقبل.