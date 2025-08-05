المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان العميد مرشد سليمان نائب المدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندوس يرافقه المقدم صلاح الحاج .

سليمان نقل للراعي تحيات المدير العام وعرض معه الاوضاع الامنية وعمل الجهاز. واثنى البطريرك على عملهم، متمنيا لهم" التوفيق دائما في مهامهم وسعيهم الدائم مع كافة القوى الامنية والعسكرية لحفظ الامن والاستقرار".

كما استقبل الراعي الاب العام السابق لجمعية الاباء المرسلين اللبنانيين مالك بو طانوس والاب نديم الحلو اللذين وجها له الدعوة للمشاركة في العشاء التكريمي الذي سيقام في بيت عنيا على شرف الاب العام الجديد للجمعية الياس سليمان .

ومن زوار الديمان المونسينيور عصام ابي خليل.