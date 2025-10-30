المركزية - إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من مؤسسة الرؤيا العالمية - world vision مكتب كسروان - جبل لبنان، في زيارة تم في خلالها عرض لأبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة الموجودة في لبنان منذ العام 1975، في مختلف القطاعات، لا سيما الإنساني والإنمائي والإجتماعي والتربوي انطلاقا من روح الإنجيل ومن دون أي تمييز ديني أو طائفي.

خطار: ولفت رئيس المكتب حبيب خطار الى ان المؤسسة "تعمل على اقتراح مشروع قانون يرعى حماية حقوق الطفل في لبنان من خلال تعديل المادة 186 من القانون 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر"، مشددا على "أهمية هذا الأمر الذي يضمن للطفل حقوقا تصون طفولته وتحميها من أي انتهاكات تكون نتائجها قاسية جدا على مستقبله".

وأشار الوفد الى "وجوب رفع سن المحاكمة من 8 سنوات إلى 15 سنة، بما يضمن مقاربة تربوية وإنسانية تراعي نضوج الطفل ونفسيته وتستبدل العقوبة بالعلاج والتأهيل"، شاكرا للبطريرك الراعي اهتمامه، معتبرا ان "الإصلاح الاجتماعي يبدأ من الضمير الإيماني قبل التشريع المدني".

الرومي: ثم استقبل البطريرك الراعي الفنانة ماجدة الرومي في زيارة التماس بركة، تطرقت في خلالها الى "أهمية رسالة الفن في خدمة الإنسان والوطن"، ولفتت بعد جولتها في اقسام المتحف البطريركي في الصرح، الى "القيمة التاريخية والروحية والفنية التي يحفظها والتي تجسد محطات تاريخية تعبر عن الإرث الروحي والثقافي للكنيسة المارونية عبر القرون".

ومن زوار الصرح البطريركي، رئيسة جمعية ومعهد "فيلوكاليا" الأخت مارانا سعد التي عرضت للتحضيرات الخاصة بافتتاحية دار الميلاد برعاية البطريرك الراعي وحضوره، والذي يتضمن برامج منوعة للمناسبة.

ثم استقبل الراعي رجل الأعمال غسان أيوب الذي لفت الى "الدور القيم للمنتشرين اللبنانيين حول العالم في دعم وطنهم الأم، تأكيدا لارتباطهم الدائم بأرض الآباء والأجداد".