المركزية - عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان أوضاع القرى والبلدات الجنوبية والتحديات التي تواجه الأهالي مع قائمقام بنت جبيل طوني العلم على رأس وفد من بلدة رميش ضم رئيس البلدية شربل العلم وكاهن الرعية الخوري نجيب العلم وعددا من الفاعليات.

واستمع البطريرك إلى مطالبهم ووعد بمتابعتها ،ووجه من خلال الوفد "تحية الى ابناء المنطقة الصامدين في قراهم وبلداتهم بوجه كل الصعوبات"،واثنى على "صمودهم ومحافظتهم على قراهم وبلداتهم وتجذرهم في ارضهم "، ودعا الى" دعم هذه المنطقة لتستمر في مواجهة التحديات".

كما استقبل رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان الصحناوي الذي اطلعه على نشاطات الجمعية الاجتماعية والصحية ، الاستشفائية والطبية .

وظهرا استقبل البطريرك الراعي بحضور المطران الياس نصار وامين الاعلام في الصرح وليد غياض رئيس فرقة مياس العالمية الفنان نديم شرفان يرافقه الخوري دجو عيد والمديرة الادارية ليا غريب.

واوضح شرفان للبطريرك ان" ما يشاع حول العمل المسرحي لا يمت للحقيقة بصلة "، مؤكدا ان" كل ما تقوم به الفرقة من مشاهد تعبيرية هي محض فنية وانها ملتزمة دائما بالمحافظة على القيم الاجتماعية والاخلاقية والدينية".

وقال شرفان بعد اللقاء: "أولا اتوجه بالشكر الى صاحب الغبطة على استقبالي ودعمه لنا وقد طلبت بركته واكدت له احترامنا للاديان كافة واننا لم نقرر يوما ارسال اي رسالة من خلال تعابير الرقص تمس الدين او تتخطى الاطار الفني، سررت بمعرفته ، اخذت بركته و ارتحت نفسيا لان ما نقوم به في الأرز يخص المنطقة ووادي قنوبين العابقة بالقداسة وفي المسرحية التي تتحدث عن جبران خليل جبران والتي ستقدمها في الارز تتضمن مقطعا لوادي قنوبين لذا اتيت لأخذ البركة وأوضحت لغبطته المشهدية التي صممتها وسررت جدا لأنه سيشرفنا بحضوره السبت المقبل".

وختم: "اشكر الجميع هنا في هذا الصرح على استقبالي وبخاصة غبطة البطريرك الراعي واشكر بالمناسبة اخي وصديقي الخوري جو عيد على مرافقته وحضوره الدائم واشرافه على كل ما نقدمه من مشهديات تتعلق بالدين المسيحي".