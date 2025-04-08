المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد في زيارة للتهنئة بعيد البشارة والاطمئنان على البطريرك.

وأكد الراعي، ان "كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة بعدما اثبت هذا النموذج نجاحه في تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤"

وأمل نكد ان يكون الفصح هذا العام كما هو جامع كل الطوائف المسيحية ان يكون فرصة جامعة لكل اللبنانيين تحت سقف الدولة القادرة و القوية وان يقوم مع قيامة السيد المسيح من اجل مصلحة كل اللبنانيين.